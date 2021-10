NAJBRUTALNIJE BATINE! Ovo se do sada nije desilo - za 50 sekundi UBIO BOGA U NJEMU! (VIDEO)

Viđena je brutalna borba u kojoj je Anderson za samo 50 sekundi uništio svog rivala. Ovaj sjajni borac zadao je ogroman broj snažnih udaraca rivalu, pa je borba završena tehničkim nokautom.

Anderson će se u finalu boriti protiv iskusnog Vadima Nemkova.

Pogledajte jednu od najeksplozivnijih borbi ove godine:

Corey Anderson TKO's Ryan Bader in under a minute in the 1st round!! pic.twitter.com/hkRCFPexpp