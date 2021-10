LEGENDA TENISA PODRŽALA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Srbin dobio 'VETAR U LEĐA' u svojoj BORBI!

Legendarni teniser Boris Beker stao je u zaštitinu Novaku Đokoviću nakon haosa koji je nastao oko Australijan opena

Polako se približava kraj aktuelne i početak naredne ATP sezone, a prvi veliki turnir na programu u 2022. godini biće Australijan open.

Ipak, turnir u Melburnu mogao bi da ostane bez velikog broja najbolje rangiranih tenisera koji se nisu vakcinisali ili to ne žele da priznaju. Jedan od najglasnijih u borbi protiv novih zakona u Australiji bio je Novak Đoković, a srpski teniser poslednjih dana dobija sve više poruka podrške i istomišljenika.

Jedan od njih je i bivši Đokovićev trener Boris Beker.

- Teniseri su kao preduzetnici, oni nemaju poslodavca za kojeg rade, kao u nekim drugim sportovima u kojima postoje timovi. Znam o čemu pričam – mi smo slobodnog duha i ne volimo da nam neko komanduje. Iznenadio sam se kada sam video koliko igrača nije vakcinisano, ali ako pogledamo u celom svetu se broj vakcinisanih podiže i ja mislim da je to dobra stvar. Video sam nedavno da je dve trećine igrača u Premijer ligi vakcinisano. Da li vi to volite ili ne privatno ili imate nešto protiv vakcinacije – to ne znam, ali mogu da razumem različite stavove. Međutim, vi morate i da pratite pravila – mnogim sportistima je to teško, ali tako je - rekao je Beker za "Eurosport".

Glavna tema u sportskim krugovima poslednjih nedelja je vakcinacija Novaka Đokovića zbog koje srpski teniser rizikuje da propusti Australijan open.

- Mogu da razumem Đokovićevo oklevanje da se vakciniše. To je njegovo pravo, njegova privatnost i to mora da se zaštiti. Sa druge strane, australijska savezna država Viktorija zahteva dokaz o vakcinaciji i potpuno je nebitno šta mi govorimo. Vlada te države je donela odluku i to onda znači da postoji samo jedan način da on dođe na AO - dodao je Nemac.

Australijen open održaće se od 17. do 30. januara 2022. godine, a Đoković brani titulu koju je osvojio na prethodnom izdanju prvog grend slem turnira sezone.

