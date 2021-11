ĐOKOVIĆ JEDNOM REČENICOM DOBIO MILIJARDU NOVIH NAVIJAČA: Novak poslao moćnu poruku, pljušte komentari!

Srpski as se plasirao u četvrtfinale mastersa u Parizu bez igre pošto je Gael Monfis zbog povrede odustao.

Ako već nije morao na teren, Đoković je slobodno vreme između ostalog iskoristio i za društvene mreže.

Danas se u Indiji slavi tamošnji najveći praznik Divali, pa je Novak Đoković preko Tvitera čestitao svim Indijcima Dan svetlosti.

"Srećan Divali svima koji slave. Želim vam mir, ljubav i svetlost", poručio je Đoković, a u komentarima su neki poručili da je srpski teniser samo jednim tvitom dobio milijardu novih navijača.

Happy #Diwali to everyone celebrating! Wishing you Peace, Love, and Light! 🪔🎇