NA OVU MEDALJU SE ČEKALO 26 GODINA! VLADIMIR MIRONČIKOV HEROJ: Spuštena zavesa na Svetsko prvenstvo u boksu!

Spuštena je zavesa na spektakularno Prvenstvo sveta u olimpijskom boksu za muškarce 2021. koje je održano u beogradskoj Areni i kroz koje je prodefilovalo više od 650 boksera koji su u našu prestonicu stigli sa svih strana meridijana.

Heroj 21. po redu šampionata planete je srpski reprezentativac u kategoriji do 80 kilograma, 23. godišnji Vladimir Mirončikov.

Mirončikov je Srbiji doneo medalju na koju se čekalo dugih 26 godina. Vladimirova bronza za Srbiju sija zlatnom bojom. Nakon svečane ceremonije dodele medalja srpski boks heroj Mirončikov izašao je pred sedmu silu gde su ga dočekale ovacije svih prisutnih. Pre samog obraćanja medijima Vladimiru je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin uručio zastavu Republike Srbije i himnu Bože pravde, dok mu je selektor muške boks reprezentacije Srbije Milan Piperski uručio ikonu Belog Anđela.

"Ponosan sam na medalju. Hvala Srbiji, volim Srbiju. Hvala na ljubavi koju svaki dan dobijam u ovoj divnoj zemlji koja je i moja zemlja. Moje srce je ovde, boriću se uvek za Srbiju svim srcem. Neću stati dok ne osvojim zlato za Srbiju" – u jednom dahu saopštio je Vladimir.

Sjajnim borbama, do poslednjeg atoma snage, Mirončikov je pokazao koliki je patriota i kako se bori za Srbiju.

"Od prvog dana od kako sam došao u Srbiju osetio sam da je ovo moja zemlja, da ovde pripadam. Srbi su ljudi divne duše, topli, puni ljubavi, ali i hrabri i za svoju zemlju će dati sve od sebe. Svakim danom se sve više osećam kao Srbin, čast mi je i zadovoljstvo i sreća što sam dobio priliku da budem deo ovog plemenitog naroda, koji je bratski sa mojom rodnom Rusijom. Vi ste velika sportska nacija, ne volite da gubite, priznajete samo pobede, veliki ste borci i heroji, volite istinu i za nju se uvek borite svim srcem i to me potpuno oduševilo kod vas. Pokazujete svoja osećanja otvoreno, kada se veselite vi to radite na najbolji način, kada tugujete isto tako to direktno pokazujete, kod vas nema jedno mislim drugo pričam. Ponosni ste i velikog srca, duše, a moje srce i duša su sada zajedno sa vama“ – ističe srpski boks as.

Vladimir će zauvek ostati upisan u istoriju sporta Srbije, zemlje sporta, zemlje svetskih asova.

„Ušao sam u istoriju sporta Srbije, male zemlje, ali velike sportske sile i šampiona, ogromna mi je čast. Medalja svetskog prvenstva u boksu, medalja za Srbiju je ovde, borio sam se svim srcem za nju, želeo sam zlato, borio se do poslednjih atoma snage, ali jednostavno viša sila je odlučila drugačije. Sada slavimo bronzu, već sledeće godine nadam se i zlato sa Evropskog prvenstva. Cilj mi je zlato sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. pobedničko postolje i srpska himna. Radiću na tome svaki dan, verujem da ću ostvariti taj san, sve za Srbiju" – zaključio je Mirončikov.

Autor: