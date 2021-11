USPEO ONO ŠTO NIKO NIJE: Ovako je Đoković ispisao istoriju!

Osvajanjem turnira u Parizu, Đoković je uradio ono što niko nikada pre njega nije, a pitanje je da li će u budućnosti neko od tenisera uspeti da ponovi Novakov uspeh.

Naime, najbolji teniser sveta je osvojio 37. titulu na masterstima i tako se odvojio od Rafaela Nadala koji je ostao na 36 trofeja.

Njih dvojica su apsolutno dominirali, a trećeplasirani Rodžer Federer ima 28 masters titula.

The Masters 1000 titles race has a new leader *again* 👀@DjokerNole the first man to 37!#RolexParisMasters pic.twitter.com/ttuQhy8soV