Kada kažete gimnastika – pomislite na Nađu Komaneči.

Nađa je rođena u gradiću Onešti u Rumuniji 12. novembra 1961. godine, gimnastiku je počela da trenira u šestoj godini, a već sa 10 učestvovala je na međunarodnim takmičenjima.

Sa svega 14 godina postala je svetska zvezda i ušla među legende, jer je na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine vežbom na dvovisinskom razboju dobila najvišu ocenu - 10. Zanimljivo je da tada semafor koji je prikazivao ocene nije čak ni imao opciju da prikaže broj 10, već je njen skor ispisan kao 1,0. Nakon negodovanja publike i šoka mlade gimnastičarke, sudije su Nađi objasnile da je zapravo postigla istorijski uspeh. Postala je tada i jedna od najmlađih osvajačica olimpijskog zlata ikada, pa je ovaj uspeh potvrdila time što je uzela ukupno 5 medalja - zlato u višeboju, dvovisinskom razvoju i gredi, srebro u ekipnom takmičenju i bronzu u vežbi na parteru. Neverovatan uspeh ponovila je i na OI u Moskvi 1980. kada je uzela dva zlata i dva srebra.

U periodu od 14-te do 20-te godine ostavila neizbrisiv trag u istoriji ovog sporta i uz legendarnu Olgu Korbut najzaslužnija je za veliku popularizaciju gimnastike.

Međutim, osim među spravama, život Nađe Komaneči bio je gotovo filmski i van njega.

Njeni treneri bračni par Bela i Marta Karolji, prebegli su u SAD tokom jedne egzibicije 1981.godine. Tada je načinila grešku, vratila se u Rumuniju i do 1989. godine živela gotovo u kavezu uz konstantnu kontrolu države, odnosno bračnog para Čaušesku. Govorilo se čak da je bila i primorana da bude u vezi sa bahatim sinom Nikom Čaušeskuom.

Iako nije želela da govori o torturama koje je trpela, saznalo se da je Nađu maltretirao i seksualno zlostavljao Čaušeskuov sin Niku.

I sama je uspela da prebegne 1989. sa željom da u Americi pronađe novi život. Ali ni to nije išlo glatko. U SAD su je očekivao njen trener, Bela Karolj, ali mu se ona nije javljala. U zatočeništvu ju je držao Konstantin Panait, koji joj je omogućio beg iz Rumunije za 5.000 dolara.

On je shvatio da bi u Americi mogao dobro da zaradi na rumunskoj gimnastičarki, pa je naplaćivao njene intervjue i gostovanja po emisijama. Procenjuje se da je na ovaj način zaradio 200.000 dolara, od čega Nađa nije dobila ništa. Uz pomoć prijatelja uspela je posle godinu dana da se oslobodi Penauta i našla je dom u Montrealu.

Ipak, trebalo joj je dosta vremena da se snađe tamo. Imala je loš imidž zbog "prevelike količine šminke i treš oblačenja", kao i zbog toga što joj je u nalaženju smeštaja Montrealu pomogao Konsantin Panit, oženjen čovek sa četvoro dece. Zarađivala je za goli život reklamirajući opremu za gimnastiku i aerobik, a neretko i donji veš. Nije bilo lako, ali je bilo bolje nego da je zatvorena i zarobljena u Rumuniji.

Verila se 1994. godine za američkog gimnastičkog šampiona Barta Konera, kog je upoznala baš te, za nju, kako se ispostavilo, najvažnije godine u životu - 1976. Venčali su se 1996. godine u manastiru Kašin blizu Bukurešta, a Bart je, po želji svoje supruge, prešao u pravoslavlje. Inače, Nađa je želela da joj kum na svadbi bude tadašnji predsednik Rumunije, Jon Ilijesku, koji je došao na to mesto nakon što je Čaušesku streljan. On se zahvalio na ovom "lepom gestu i prema zemlji i njenim roditeljima", ali zbog zvaničnog položaja nije mogao da joj kumuje. Ipak, bio je domaćin njenog venčanja, a na slavlje su bili pozvani i Robert de Niro, Arnold Švarceneger, Hilari Klinton...

Danas, Nađa ima 58 godina i američko državljanstvo. Sa suprugom je otvorila privatnu gimnastičku školu, a i dalje se njih dvoje rado zajedno učestvuju na revijalnim takmičenjima i zarađeni novac daju u dobrotvorne svrhe.

POBAČAJ I SUZE

Niku Čaušesku saznao je 1987. godine za Nađinu vezu sa američkim glumcem Stefanom Biankom, ali i da je trudna sa njim te je poslao agente po njega. Nedvosmisleno su mu pripretili da se okane Nađe jer će ga ubiti. Drugog dana Nađa je potajno pobacila. Ne samo to, nešto kasnije je pokušala i samoubistvo, iako za to danas tvrdi da je samo uzela pogrešnu čašu. Sve je nužno vodilo ka begu preko granice. U najstrožoj tajnosti, manje od mesec dana pre kolapsa komunističkog režima. "Još i danas kada se toga setim, oči mi se ispune suzama. Nikome nisam rekla. Znao je samo moj brat i njegova žena koji su me tajno dopratili do granice s Mađarskom. Bojala sam se da će majka umreti od tuge kada sazna, ali u onoj državi više nisam mogla da živim", rekla je Nađa.