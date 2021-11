KAKVE REČI NOLETOVOG PRVOG RIVALA U TORINU! Kasper Rud: On je broj jedan, LEGENDA ovog sporta!

Norveški teniser prvi Novakov rival na Završnom mastersu u Torinu (ponedeljak 14.00)

Norvežanin Kasper Rud, prvi put debituje na Završnom mastersu na kom učestvuje osmorica najboljih tenisera u jednoj teniskoj sezoni, a koji će se ove godine po prvi put održati u Torinu (14.novembar - 21.novembar).

On će prvi meč igrati protiv svetskog broja jedan Novaka Đokovića u ponedeljak od 14.00.

- Bio sam veoma nervozan poslednjih meseci kada sam se borio da se kvalifikujem. Uspeo sam. Ostaće mi u sećanju za ceo život. Trudiću se da u Torinu uživam u svakom trenutku. Prošli mesec je bio težak za mene, fizički i psihički, tako da na ovaj turnir dolazim bez odmora, rekao je Rud.

Pored Đokovića i Ruda u takozvanoj "zelenoj grupi" nalaze se još i grčki teniser Stefanos Cicipas i Rus Andrej Rubljov.

- On je broj jedan na svetu, legenda ovog sporta. Pokušaću da saznam kakav plan ima i da dam sve od sebe. Nole je broj jedan na svetu, ja sam osmi. Znam da me čeka veoma komplikovan izazov, ali to ne znači da ću izgubiti, dodao je on.

Do sada su se samo jednom sastali, na mastersu u Rimu prošle godine, kada je u polufinalu slavio srpski igrač.

Autor: