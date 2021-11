PLJUVAO JE NOVAKA, A SAD TVRDI - ON JE SUPERČOVEK! Glavni Đokovićev hejter NI NE ZNA šta je sve rekao o Novaku, sada je ŠOKIRAO svet kao nikada do sad

Bivši švedski teniser, Mats Vilander, koji već dugo radi kao komentator i analitičar, poznat je po zanimljivim rečima koje često izgovara na račun Novaka Đokovića.

Od nekoga koji je uvek veličao Rodžera Federera i Rafaela Nadala u odnosu na srpskog tenisera, Vilander je vremenom počeo da uvažava velike uspehe Đokovića, pa smo od njega mogli da čujemo i po koju pohvalu između novih kritika.

Nedavno je priznao da ne želi da Novak postane najbolji po broju grend slemova jer bi ga to definitivno odvojila u trci za najboljeg tenisera svih vremena.

Međutim, Šveđanin je, na iznenađenje mnogih, još jednom odao priznanje prvom reketu sveta,

- Mislio sam da Novak neće biti isti igrač posle US opena. Ima 34 godine i izgubio je finale na ovakav način. To bi uništilo moje samopouzdanje i samopouzdanje Džona Mekinroa i Bjerna Borga. To bi slomilo mnoge igrače, ali ne i Novaka. On je stvarno superčovek - rekao je Vilander.

Đoković je nedavno osvojio masters u Parizu, a uskoro ga očekuje učešće na završnom turniru u Torinu.

- U dvorani je bez sumnje najbolji igrač svih vremena. Vratio se i igra odlično. Njegov cilj je da bude najbolji igrač na svetu na kraju ove godine, na kraju sledeće godine i na kraju svake godine tokom koje bude igrao. Želi da bude bolji u poređenju sa Roderžom, Rafom, Lejverom, Borgom... Poslao je poruku drugima da je još tu, da je još kralj, da želi da bude najbolji svih vremena, da nije završio - poručio je Šveđanin.