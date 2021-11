KAO DA JE U ZEMLJU PROPALA: Nole šokiran nestankom teniskerke, a priča je dobila ZABRINJAVAJUĆI OBRT: Optužila moćnika za silovanje i IŠČEZLA (FOTO)

Nakon što su optužbe prerasle u kineski MeToo slučaj, došlo je do novih zabrinjavajućih obrta, a u strahu za bezbednost mlade teniserke mnogi ukazuju na prethodne nestanke onih koji bi se zamerili kineskom rukovodstvu.

Nekada najbolja dubl igračica na svetu, šokirala je početkom meseca javnost kada je otkrila da ju je penzionisani visoki komunistički zvaničnika i vicepremijer Žang seksualno zlostavljao pre nego što je pristala da bude njegova ljubavnica.

- Tog popodneva nisam dala saglasnost i nisam mogla da prestanem da plačem. Doveo me je u svoju kuću i naterao da imamo odnose. Nemam dokaze i bilo je nemoguće napraviti ih. Uvek sam se plašila da sa sobom ponesem nešto poput kasetofona, kako bih snimila dokaz ili slično... Nema audio zapisa, nema video zapisa, samo moje iskrivljeno, ali vrlo stvarno iskustvo - napisala je teniserka na društvenoj mreži Veibo.

Time su prvi put navodi izneti u okviru MeToo pokreta u Kini dotakli vrh Komunističke partije, ali su brzo naišli na cenzuru. Post je uklonjen u roku od 20 minuta, dok je nalog Peng blokiran, a cenzori su blokirali i mnoge srodne pojmove, kao što je tenis.

Mada analitičari kažu da je teško proveriti njene navode, dok je i ona sama priznala da nema dokaza, to je prvi put da se skandal povezan sa pokretom MeToo toliko približio najvišoj političkoj klasi Kine.

Francuski "Le Mond" nekoliko dana kasnije objavio je da je 35-godišnja Peng nestala, a izvršni direktor WTA Stiv Sajmon kaže da sa njom niko već neko vreme nije uspeo da stupi u kontakt.

Svi su želeli da saznaju šta se dogodilo, ali su naišli na zid. Mnogobrojni mediji su bezuspešno pokušavali da dođu do teniserke, a onda se među ljubiteljima tenisa pojavio strah da je ona zapravo oteta od strane tamošnjih vlasti.

Sada je, međutim, sve dobilo novu dimenziju nakon što je kineski CGTN objavio pismo u kojem teniserka navodno poručuje da je dobro i da su sve tvrdnje o silovanju neistinite. Ta je objava samo unela još veću sumnju u celu priču.

- Vezano za nedavne vesti na službenoj stranici WTA, sadržaj nisam ni potvrdila ni verifikovala i objavljen je bez mog pristanka. Vesti iz te objave, među kojima je i ona o optužbi za silovanje, nisu istinite. Nisam nestala i na bezbednom sam. Odmaram se kod kuće, sve je u redu. Hvala na brizi. Ako WTA objavi još vesti o meni, molim vas da ih proverite sa mnom i da ih ne objavljujete bez mog pristanka. Kao profesionalna teniserka, zahvaljujem svima na brizi. Nadam se da ću i dalje promovisati kineski tenis ako dobijem priliku, nadam se da će biti sve bolje i bolje - navedeno je u pismu koje je stiglo CGTN-u, ali i prvom čoveku WTA.

Stiv Sajmon izrazio je sumnju u verodostojnost pisma.

- Ova objava samo podiže moju brigu o njenoj bezbednosti. Teško mi je da poverujem da je Peng Šuaji zapravo napisala pismo ili da verujem u ono što u njemu piše - rekao je Sajmon.

Sa njim se slaže i kinesko udruženje za obranu ljudskih prava, koje ističe da je kineska vlada više puta zadržavala ljude koji su izazivali kontroverze, kontrolisala njihovu slobodu govora i terala ih da daju lažne izjave.

Misteriozni nestanci

Da Kina ume da bude veoma neprijateljski nastrojenja prema onima koji govore loše o vladajućem režimu pokazuje i slučaj prviog čoveka Aalibabe, Džeka Ma, koji se pojavio u javnosti krajem januara nakon što nije viđen od oktobra prošle godine. On se naglo povukao na tri meseca nakon kritika upućenih kineskim vlastima zbog pokretanja istrage protiv njegove kompanije.

Uticajni biznismen i član vladajuće Komunističke partije Ren Džikjang nestao je u martu prošle godine nakon što je predsednika Si Đinpinga nazvao "klovnom" zbog njegovog postupanja tokom pandemije korona virusa. Njegovi prijatelji kažu da je kasnije osuđen na 18 godina zatvora nakon što je očigledno "dobrovoljno priznao" različita krivična dela vezana za korupciju.

Najplaćenija kineska glumica Fan Bingbing nestala je iz javnosti u julu 2018. godine, a sumnja je odmah pala na kineske vlasti jer je prethodno objavljen izveštaj prema kojem ona izbegava plaćanje poreza, odnosno da ima veća primanja nego što to prijavljuje državi. U septembru iste godine ona je puštena iz “stambenog nadzora na dodeljenoj lokaciji”, što je kineski oblik tajnog pritvora.

Meng Hongwei, the ex-President of Interpol, just received a 13 1/2-year sentence for corruption. We're developing a TV project with an Interpol agent in it - #TheArtOfMurder - so this one hits close to home. https://t.co/aTG4ufiUqK