PALA ODLUKA: Nevakcinisani teniseri neće igrati na Australijan openu

Australijan open će se održati od 17. do 30. januara 2022. godine u Melburnu, a titulu brani srpski teniser Novak Đoković.

BREAKING: unvaccinated players will not be able to compete in Australian Open

„Voleo bih da Novak Đoković dođe ovde. On je rekao da je vakcinacija za njega privatno pitanje i da neće pričati o tome. Većina tenisera i teniserki su vakcinisani. Voleli bismo Novaka ovde“, odgovorio je Tili na pitanje o Đokoviću.

Australian Open launch event just getting underway in Melbourne, but it appears that tournament director Craig Tiley has already revealed on breakfast television this morning that unvaccinated players cannot participate. https://t.co/lxbhYLWNZm