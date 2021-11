DA LI JE MOGUĆE?! Federer se konačno POKLONIO ĐOKOVIĆU! Evo šta je imao da kaže o Novaku

Nismo u prošlosti često imali priliku da slušamo kako Rodžer Federer hvali Novaka Đokovića, ali i to je moralo da se desi na kraju neverovatne sezone najboljeg tenisera sveta.

Švajcarac dugo ima probleme sa povredom i oporavkom posle operacija, dok Đoković dominira svetskim tenisom.

Pred Novakov polufinalni duel protiv Aleksandera Zvereva (21 čas), Federer je priznao da je oduševljen onime što je uradio njegov mlađi kolega.

- Novak Đoković je favorit u Torinu, neverovatno je šta je uspeo da uradi ove godine i ne samo ove već u poslednjih deset godina. On ima neverovatnu strast za tenisom. Gledaću meč večeras i mislim da će Đoković pobediti. Na Olmipijskim igrama je bio preterano agresivan, ali sada je sve na mestu. Zna šta želi i kako da to dobije. Pazite se Zvereva, on je opasan, pun je samopouzdanja i ima sjajan servis. Biće to odličan meč i biće uživanje gledati dvojice sjajnih igrača jedan protiv drugog. Đoković ima sjajnu karijeru i sada u Torinu mu ide veoma dobro, a znate i sami da smo i mi odigrali neke sjajne mečeve. Zverev će imati problem sa Novakom, ali ovo je ATP Finale - rekao je Federer.

On se potom osvrnuo na nastavak karijere.

- Moja želja je da ponovo igram tenis na vrhunskom nivou, ali idemo korak po korak, ne želim da žurim. Ponovo hodam, počeću uskoro i da vozim i sve ovo ide jako teško, pa ćemo videti da li ću igrati na Vimbldonu sledeće godine. Za sada sam srećan u ulozi oca i cenim to što ću uskoro opet početi da vozim, a nadam se da ću uskoro i početi da igram. Što se tiče budućnosti možda ću biti komentator kao Ljubičić - zaključio je Švajcarac.

