NOVAK SE KOCKA? Đoković bi ovim potezom POMOGAO Nadalu: Radi se o ISTORIJI tenisa!

Teniska sezona upravo je završena, a već se uveliko priča o narednoj i prvom grend slemu u Australiji.

Kreg Tajli, direktor turnira u Melburnu potvrdio je da će na prvom grend slem turniru u Melburnu igrati samo teniseri vakcinisani protiv virusa korona.

- Pričali smo sa Novakom i njegovim timom i oni jasno razumeju da ako žele da dođu na Australijan open da moraju biti potpuno vakcinisani. Znaju da je to uslov za sve, ne samo igrače, već i za navijače i sve osoblje. On je rekao da je to privatna odluka za njega i da će nas na vreme obavestiti. Znam da želi da igra, to je jasno naznačio, ali sada zna uslove koje mora da prođe da bi bio u mogućnosti da igra - jasan je Tajli, koji kaže da je broj vakcinisanih tenisera porastao na 80 odsto tokom proteklih šest nedelja.

Tim povodom oglasio se i Džim Kurijer nekada prvi igrač sveta, koji trenutno radi kao teniski komentator

Đoković ima isti broj grend slem trofeja kao Rafael Nadal i Rodžer Federer - 20. Ako bude igrao, biće prvi favorit za novi trofej, pa bi imao veliku šansu da se domogne rekordnog 21. grend slema.

"To će biti raskrsnica za Đokovića. Bila bi to šansa za Nadala da osvojili Australijan open, ako bude zdrav. Imao bi onda svaki grend slem osvojen bar dva puta, što je Novak već uradio. Mnogo toga je na kocki, radi se o istoriji tenisa" naglasio je Kurijer.

