ČELIČNI SRBIN NEUNIŠTIV! Udarila su ga kola, pred meč mu je otkazala noga, ali je u ringu BRUTALNO PRETUKAO AMERA

Posle meča otkrio je sa kojim se sve problemima suočio uoči borbe. Prosto je nestvarno kroz šta je sve Duško prošao!

- Osećam se odlično, posebno jer sam imao dva poraza. Imao sam problema u kampu, ali je lepo završiti godinu na ovakav način i vratiti se na pobednički put. Moram da kažem da nije bilo lako, u julu me je udario auto dok sam prelazio ulicu na pešačkom, prešao je preko mene, povredio mi je nogu baš dosta. Znao sam da će mi stići poziv za ovaj događaj, razmišljao sam kako da se pripremim, šta da radim. Kada je stigao ugovor, ja još nisam mogao da treniram kako treba i da koristim nogu. Tako da je zaista bilo teško tokom trening kampa. Nisam hteo nikome da pričam o tome, čak ni moja porodica nije znala. Samo devojci sam rekao. Bilo je baš ludo - pričao je Todorović.

RELENTLESS G&P DOES IT!



🇷🇸 @Todorovic_UFC gave Pitolo no chance as soon as it hit the ground! #UFCVegas44 pic.twitter.com/RNx3Nappwc