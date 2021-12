TUGA! Preminula velika teniska šampionka - Žena koja je promenila tenis!

Darlin je ispisala istoriju tenisa Osvojila je čak 21 Grend slem trofej, imala je uspeha u u singl i u dubl konkurenciji.

U siglu je najveće uspehe zabeležila na US openu, gde je dva puta stizala do trofeja i Rolan Garosu gde je trijumfovala 1960. godine.

The ITHF mourns the loss of Hall of Famer Darlene Hard, winner of 21 major titles.



Hard was standout doubles champion while also earning singles titles at @rolandgarros and the U.S. Nationals. She was a member of the @usta's inaugural title-winning Federation Cup team in 1963.