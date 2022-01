NOVAKA VRAĆAJU ZA BEOGRAD, U SVE SE UMEŠALE I AMBASADE?! Pojavile se nove informacije, NE SLUTI NA DOBRO (FOTO)

Novak Đoković je bliži povratku u Beograd nego učešću na prvom grend slemu u Njujorku.

Situacija se menja iz minuta u minut, a glavni urednik sportske redakcije britanskog "Telegrafa" koji je podelio svoja saznanja navodi da bi Đoković uskoro mogao nazad za Beograd.

- Sve je veća šansa da će Đokovića narednim letom vratiti kući. Umešale su se i ambasade Srbije i Australije. NJega i dalje ispred aerodroma čeka automobil koji su poslali sa Australijan opena, otkrio je Oliver Braun.

There is an increasing possibility that Djokovic will be on the next flight home. Both the Serbian Embassy and the Australian Ambassador to Serbia are now becoming involved. A lonely-looking Australian Open courtesy car still waiting for him outside airport.