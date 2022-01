SRBI DOŠLI DA PODRŽE NOLETA: Pogledajte šta se dešava ispred hotela u kom je Đoković!

Đoković je smešten u karantinski hotel za migrante, u kojem je trenutno najmanje 46 migranata, koji se godinama žale na mučenje i zlostavljanje od strane vlasti Australije, što se može videti i po brutalnim porukama na fasadi hotela kao što je i poruka "ovde je besplatno mučenje".

Ispred hotela su mnogi srpski navijači, koji su došli sa zastavama Srbije, ne bi li u najtežem momentu pokazali najboljem teniseru svih vremena da se ne predaju i da su uz njega.

Crucially, the Park Hotel has also been used to detain refugees seeking asylum, some of whom have been imprisoned there for years. pic.twitter.com/HM97jvvoFG