ZVANIČNO: NOLETA NE DEPORTUJU DANAS! Ostaje u Australiji - EVO KADA SE SVE REŠAVA

Novak Đoković za sada još neće biti deportovan iz Australije, pošto je sud Viktorije zakazao izricanje odluke za ponedeljak na žalbu koju su njegovi advokati podneli nakon što su vlasti Viktorije i Australije "udruženim snagama" zabranili najboljem teniseru sveta da uđe u zemlju, a potom odlučili i da ga deportuju.

Novak je uložio i poslednji napor da spreči deportaciju i da mu dozvole da radi ono što najviše voli - da igra tenis, na svom omiljenom turniru, gde nikad nije izgubi finale, a osvojio je rekordnih devet trofeja.

Na kraju, odluka o izricanju presude odložena je do ponedeljka, pa do tada tinja nada da će sud ipak doneti odluku da Đokoviću bude dozvoljeno da igra.

- Tužba Novaka Đokovića odložena je za ponedeljak, samo nedelju dana pre prvog meča na Australijan openu. Đoković će ostati u Australiji tokom vikenda - navodi Pol Sakal, koji je imao najtačnije informacije kada je u pitanju situacija Novaka Đokovića na aerodromu.

Novak Djokovic legal bid adjourned until Monday, just a week before the first match in the Australian Open. Djokovic will remain in Australia over the weekend @theage https://t.co/JFIM93UKGQ