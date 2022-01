ORI SE 'VIDOVDAN' ZA NOVAKA! Dirljive scene na Badnje veče iz Melburna: Srbi u zagrljaju UPALILI SVEĆE I PEVAJU ĐOKOVIĆU (FOTO+VIDEO)

Srpski navijači proveli su ceo dan ispred hotela u kom boravi Novak Đoković nakon što je proživeo pakao na aerodromu u Melburnu.

Od jutra su prostor ispred ozloglašenog hotela strave obojile srpske trobjke, a navijači su se smenjivali u "dežurstvu".

Neki od njih su uspeli i da snime Đokovića, a oni koji su sačekali "večernju smenu", upalili su sveće i zapevali Vidovdan.

The Serbian Australians at Park Hotel are now lighting candles and singing. It’s their Christmas Eve.

“This is for the refugees” they said. pic.twitter.com/ZK8opNRakh