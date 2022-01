OBRAĆANJE PORODICE ĐOKOVIĆ: Novaka tretiraju kao kriminalca, sve su mu uzeli! Odluka da mu se zabrani ulazak je ČISTO POLITIČKA (VIDEO)

Porodica najboljeg tenisera sveta pred medijima pričala je o sramnom odnosu australijskih vlasti prema Novaku.

Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića, obraća se medijima povodom skandala vezanog za odlazak njegovog sina u Australijan open. Na konferenciji su se pored Novakovog oca, pojavili i njegova majka Dijana, kao i brat Đorđe i stric Goran.

Konferencija je zakazana za 13 časova i 30 minuta u resotranu "Novak".

Konferencija porodice Đoković:

Srđan Đoković:

- Ja bih nešto da kažem o ovom užasu. Srbija je Novak i Novak je Srbija, oni gaze Srbiju i Novaka. Taj čovek, Skot Morison, čije ime sve govori se drznuo da napadne Novaka. Oni su hteli da ga ponize, a da nije ni ušao i bace na kolena. I ne samo njega nego i našu Srbiju. Mi smo ponosan narod koji nikada nikoga nije napadao, samo se branio. To sada radi i naš Srbin, ponos i dika, naš Novak, svojim ponašanjem i odnosom prema domaćinima, organizatorima, svuda u svetu pokazuje odakle dolazi. Mi smo Srbi ponosan narod i ponosimo se našim Novakom, idealnom i svetlom na kraju tunela. to nam neće ugasiti ta politička oligarhija, ti, kako da ih nazovem, ti političari, jer ovo nema veze sa sportom.

- On bi osvojio Australijan open, jer to je Novak, najbolji teniser i sportista na svetu, ali to ne mogu nikako da preko usta izgovore, tih nekoliko stotina miliona stručnjaka iz tog zapadnog sveta koji misle da je sve njihov. Ovaj svet broji osam milijardi ljudi, a sedam je deo slobdarskog i oni ga nazivaju trećim svetom. Ne, mi smo prvi svet. Nismo ništa manje nego oni, Novak već 20 godina pokazuje da je deo slobodarskog sveta. Isusa su razapinjali na krst i svašta mu radili, a onda je izdržao i dalje je živ među nama. I Novaka pokušavaju da razapinju na isti način i da mu rade sve i svašta. Moja pokojna baba Sara Jauković iz Šavnika je govorila: "Sram te bilo od guz**e kad obraza nemaš". E to ja njima sada kažem. Da to radite Novaku najboljem čoveku i sportisti na svetu, sramota! On će izdržati, kao što smo i mi izdržali.

Dijana Đoković:

- Za mene je jako teško da prolazim kroz ovo. Niko nije zaslužio ovakav tretman, pogotovo ne on. Ovo je politički stav, da on ne može da igra, to je skandal. Da ga smeštaju u prljave hotele, da nema kontakt sa nama, to je tretman bez presedana. Ovo je čisto politički napad na Novaka, da ne postane najbolji svih vremena. On je za mene žrtveno jagnje, ali i veliki pobednik. On je neko ko je revolucionar i ko menja ovaj svet. Nadamo se da će ostati psihički zdrav i da mu neće skresati krila. Mi ćemo mu dati podršku molitvama i porukom: Ostani svoj!

Goran Đoković:

- To više nije grend slem bez Novaka, oni mogu da igraju međusobno. Australijska vlada je pokazala da je šovinistička. To je poražavajuće za njih ne za Novaka. Ljudi koji ga nazivaju Balkancem bi trebalo da razmisle i vode računa o sebi. Cela ekipa je čekala da on ne dođe da bi mogli da osvoje turnir. Imamo podršku celog sveta, sa Hilandara, rekao je Goran Đoković

Đorđe Đoković:

- Novak nije prekršio nijedan protokol, imao je dokumentaciju kao i teniseri koji su ušli u državu. Kada je stigao u Australiju usledio je najveći diplomatski prekršaj. Tad su ga odveli i ispitivali granični carinici. Tokom prvih 45 minuta je mogao da komunicira sa porodicom i tomom, a onda mu je oduzet telefon i nismo mogli da ga čujemo tri i po sata. Nakon toga mu je vraćen telefon i onda je odveden u još jednu izolacionu sobu, koja je pritvor. Nakon što je pala odluka da mu se neće odobriti viza za ostanak u Australiji i da neće moći da odbrani titulu i postavi rekord, po izlasku sa aerodroma je proša za detektor za metale, gde mu je oduzeta sva imovina zajedno sa koferom, a vraćen samo telefon. Otišao je u migrantski hotel u prljavu sobu i bez imovine, a rečeno mu je da će je dobiti na povratk u Evropu. Poslednja vest je da je sud naredio vlastima da ne smeju da ga deportuju do ponedeljka ujutru. Imao bi mogućnost da se vrati sam na svoju odluku, ali to značu da iste sekunde stupa trogidšnja zabrana ulaska u Australiju. Mislimo da to ne želi da uradi, jer on nije kriminalac nego sportista. Advokati rade na svemu, čekamo informacije, zahvaljujemo se predsedniku i premijerku i svima koji pomažu. On se bori za sve na svetu koji imaju etički i moralni stav.

Na kraju je Đorđe otkrio i poruku koju mu je Novak poslao.

- Bog vidi sve, moralna etika kao najveći ideali su zvezda vodilja ka uzdizanju duhovnog. Moja je blagodet duhovna, a njihovo je samo materijalno - otkrio je Đorđe.