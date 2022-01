RASKRINKAN NOVINAR KOJI BLATI NOVAKA! Đokovićev kolega OTKRIO ISTINU iz Melburna: 'Sve što je Amerikanac napisao je TOTALNO SR*NJE!'

Američki novinar Ben Rotenberg je prethodne dan posvetio dešavanjima u Australiji.

Odavno je označen kao jedan od najvećih kritičara Novaka Đokovića, a ulogu je potvrdio početkom 2022. godine svojim izveštavanjem o situaciji u Melburnu.

Novak je na Rod Lejver Areni odradio trening zatvoren za medije, kojem je osim Novakovog tima prisustvovao samo predstavnik Teniske federacije Australije.

Ispostavilo se da to Rotenbergovo izveštavanje nije baš istinito, a ovog puta je uhvaćen u laži zahvaljujući Novakovom kolegi, Ukrajincu Sergeju Stahovskom.

- Ovo mi je rekao neko iz zone za igrače na Australijan openu: Đoković je došao u teretanu pre izlaska na teren. U trenutku se stvorila tišina i svi su gledali njega. Baš neprijatno - napisao je Rotenberg na društvenoj mreži Tviter.

A, onda je usledio odgovor "iz prve ruke", tačnije direktno iz Melburna.

- Totalno sr*nje... Radio sam zagrevanje za moj meč u istoj teretani. Nađi bolje tračare - poručio je Stahovski Amerikancu.

Total bs .. was warming up for my match in the same gym. Find better gossipers🤷🏻‍♂️ https://t.co/em3wvb4QYq — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 11. јануар 2022.

Iako su reči ukrajinskog tenisera doprle do mnogih i naišle na brojne reakcije, Rotenberg će da nastavi da radi svoj posao onako kako je i do sada to činio, a s obzirom na to da je poprilično popularan i da na svom nalogu ima više od 113.000 pratilaca, njegovi "Tvitovi" i sadržaj istih, ma kakav on bio, dolazi do velikog broja ljudi.

Podsetimo, Federalni sud u Melburnu poništio je odluku Vlade Australije o ukidanju vize najboljem teniseru sveta Novaka Đokovića i naložio njegovo puštanje na slobodu.

Konačnu odluku doneo je sudija Entoni Keli posle saslušanja koje je počelo nešto posle ponoći po srednjoevropskom vremenu.

Iako je sud presudio u Đokovićevu korist, vladin advokat Kris Tran je rekao da bi ministar za imigraciju Australije mogao ponovo da razmotri ukidanje Đokovićeve vize.

Prema zakonu o imigraciji Australije, ministar ima ovlašćenja i diskreciono pravo da ukine vizu iz bilo kog razloga. Tran, međutim, nije precizirao razloge po kojima bi Djokoviću ponovo mogla biti ukinuta viza. Ako bi se to desilo, Đoković bi mogao da dobije zabranu ulaska u Australiju tri godine.

