JOŠ JEDAN PROBLEM ZA ĐOKOVIĆA: Tortura ne prestaje!

Uprkos suđenjima i torturama koje trpi od australijskih vlasti, deluje da su i čelnici samog turnira odlučili da dodatno otežaju posao prvom reketu sveta.

Naime, uprkos tome što se i dalje ne zna da li će Srbin učestvovati na prvom grend slemu u sezoni, čelnici Australijan opena odlučili su da termin njegovog meča bude u ponedeljak, samo dan kasnije nakon suđenja. Sve je to i dalje pod znakom pitanja.

The top halves of the #AusOpen men’s and women’s singles draws will be played on Monday.

Novakov advokatski tim definitivno ne može biti zadovoljan ishodom današnjeg ročišta. Pored činjenice da će celokupan slučaj biti prebačen na Federalni sud, što automatski znači i znatno duži proces, srpski teniser period do tada će morati da provede u pritvoru. Saslušanje Đokovića zakazano je za sutra u osam ujutru po australijskom vremenu, što je po srednjeevropskom vremenu deset uveče.

Predstavnici prvog reketa sveta dogovorili su se sa predstavnikom australijskih zvaničnika oko mesta na kom će Đoković biti u pritvoru. Dobra vest za Novaka jeste to što do kraja procesa neće moći biti deportovan iz Australije, ali stiče se utisak da sudija Keli nije bio dovoljno jak da donese još neku veću odluku od toga.

Djokovic: Gov has proposed the tennis No.1 be detained tomorrow at 8am, escorted by ABF officers to his lawyers' office tomorrow, and then taken back into detention on midday