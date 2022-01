SKANDALOZNA ODLUKA! SAGOVORNICI PINKA O DEPROTACIJI NOVAKA ĐOKOVIĆA: Desio se najgori scenario! Nadamo se da će advokati uložiti žalbu!

Federalni sud Australije odlučio je da protera Novaka Đokovića i podržao je odluku ministra za imigraciona pitanja Aleksa Hoka, koji je prethodno pobio odluku suda Viktorije diskrecionim pravom i odlučio je da otkaže vizu srpskom teniseru.

Saslušanje je trajalo više od pet sati, Novakovi advokati su argumentima i činjenicama pobili odluku ministra da koristeći diskreciono pravo ukine Novaku vizu uz novu optužbu, da je pretnja po izbijanje protesta i jačanja antivakserskog pokreta u Australiji.

Argumenti advokata vlade bili su na "klimavim nogama", ali očigledno da je Novak postao opasnost po čitav politički vrh Australije i jednostavno nije smelo da mu bude dopušteno da igra na Australijan openu, jer bi to bila sramota i poraz vlasti u Australiji.

Dejan Anđus, novinar, istakao je da ga ova vest nije iznenadila, jer je, kako je i nedavno izjavio, znao da će se dogoditi najgora solucija, a to je Novakov povratak u Srbiju, odnosno deportacija.

- Nadam se da postoji mogućnost žalbe na ovu odluku. Ono što se sada pokazalo jeste da su postojale namere da se on osujeti, jer retko da je ko primetio dve disharmonične stvari. Prva je da je prekršio izolacioni rok, druga je ta da se on izbacuje, ne zbog toga, već da svojim primerom, kao, propagira antivakserizam. Dakle, to su dve oprečne primedbe, koje nemaju veze, i koje su suprotne stavke - priča Anđus, dodajiući da je definitivno sprovedena floskula da se Novak ponizi i osujeti.

Kako je dodao, da je Novak vakcinisan, ništa od ovoga se ne bi desilo, već je, jer nije, morao da uđe u dešavanja koja su ga snašla u Australiji.

- Ako su u pitanju zapadne službe, Novak će imati problem, da ne može da uđe na druge turnire, ako se ne vakciniše. Na ovom primeru da je on antivakser

Milan Rašović iz Informera objašnjava da je presuda dikutabilna.

- U pitanju je hipoteza, da bi moga da utiče na antivakserske pokrete - kaže Rašović.

Bogdan Obradović, bivši selektor Reprezentacije objašnjava da su najnovije informacije da je Novak izgubio sva prava, i da će sve troškove u Australiji snositi sam.

- Mi imamo druge informacije, ovo nije finalna odluka... Trebalo bi da možda sačekamo. To su ta neka sitna slova, koja niko negleda, kada je u pitanju viza... - rekao je Obradović.

- Njega su podržali Marej i Kjiros, nadamo se da će njihova vlada shvatiti da je Novak došao samo sa jednom idejom, a to je da igra, i da zasluži da centralni stadion dobije ime po njemu - kaže Obradović.

Autor: