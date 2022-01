SKANDAL! NOVAKA VODE KAO DA JE KRIMINALAC: Pojavio se snimak iz Australije - Uz jaku pratnju ispraćen na avion (VIDEO)

Novak Đoković je deportovan iz Australije.

Nakon sramne odluke Federalnog suda srpski teniser je poleteo za Dubai.

Na internetu se pojavio snimak sa aerodroma, gde Novak uz pratnju policije odlazi iz Australije. Zajedno sa njim su napustili Australiju i članovi njegovog tima.

Pogledajte kako je to izgledao:

Novak Djokovic filmed at Melbourne Airport after losing his judicial review against the cancellation of his Australian visa. The tennis star has left the country on a flight to Dubai | https://t.co/hVG3N5WWJy pic.twitter.com/h1qkBepHkx