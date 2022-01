PRED NOVAKOM JE PET MOGUĆIH SCENARIJA: Đoković se nalazi pred najtežim periodom karijere, a evo šta su glavne OPASNOSTI!

Mnogi su razočarani, mnogi likuju a nekima je svejedno posle slučaja koji je 11 dana privlačio neverovatnu pažnju širom sveta. Novak Đoković je deportovan iz Melburna i na taj način je završena drama u kojoj smo videli i čuli dosta toga ružnog.

Australija je uspela da odbrani svoju granicu tako što je najboljeg tenisera sveta izjednačila sa običnim kriminalcem. To njima “down under” ostaje na čast i obraz. U Đokoviću su videli državnog neprijatelja broj 1 koji je morao da bude eliminisan, na ovaj, ili onaj način. Način je bio jako ružan, degradirajući prema čoveku koji je pomogao da Australijan open danas bude to što jeste.

Na kraju, ostaje samo osećaj da je sve završeno. Novak se vratio u Beograd, sigurno veoma razočaran i ljut. Upao je u vešto postavljenu zamku i on je taj koji će najviše da ispašta. Propustio je priliku da uzme deseti Ozi open i rekordnu 21. grend slem titulu.

Svetski mediji koji se hrane Đokovićevim neuspehom pišu da je ovo početak njegovog kraja, da posle poraza u Australiji Novak više nikada neće biti isti. I, hteli mi to da poverujemo ili ne, argumenti ne idu naruku našem teniseru. Sezona lova na Novaka Đokovića je otvorena, a izdvojili smo pet opasnosti koje mogu da ugroze karijeru prvog reketa sveta.

NE MOŽE DA IGRA NA GREND SLEMOVIMA



Dok je prolazio torturu u Australiji, javili su se predstavnici Vimbldona i US Opena koji su onako kroz redove poručili Novaku da 2022. ne kreće put Londona, odnosno Njujorka. Bili su prilično jasni - nevakcinisanim teniserima neće biti dozvoljeno da igraju. Đoković ne bi mogao da dobije britansku i američku vizu, bez obzira što je dva puta preležao korona virus. Tako je jedina grend slem opcija ostala Rolan Garos. Francuzi su rekli da je Novak “uvek dobrodošao” i da će ga Pariz dočekati raširenih ruku. Bar je tako bilo pre nekoliko dana.

Sa poništavanjem australijske vize, stigla je i nova poruka iz Francuske, sa potpisom ministarke sporta Roksane Maračineanu. Kako je ministarka Maračineanu objavila na Tviteru, u Francuskoj je donesen novi zakon koji uskoro stupa na snagu. Zakon se odnosi na obaveznu vakcinaciju za društvene događaje, gde spadaju i sportski poput Rolan Garosa, što dodatno otežava situaciju najboljem teniseru sveta.

Naravno, za sva tri velika turnira postoji i takozvano medicinsko izuzeće, ali posle svega što se dogodilo u Melburnu, minimalne su šanse da Novak bude na spisku igrača koji ne vakcinisani mogu da dođu u Pariz, London i Njujork. U prevodu, Đokoviću se iz dana u dan zatvara sve više vrata. Na primer, danas bi mogao da igra u Dubaiju i Dohi, ali pitanje je kakva će epidemiološka situacija biti sredinom februara, kada su turniri planirani, da li će tada vakcinacija biti obavezna... Američka turneja u martu, Indijan Vels i Majami, takođe otpadaju.

Isto važi i za seriju takmičenja na šljaci, koji prethode Rolan Garosu. U Monte Karlu (od 10. do 17. aprila) bi možda mogao da se pojavi, jer je stanovnik najmanje kneževine, a zatim ga očekuje Serbija open u Beogradu, od 18. do 24. aprila. Maj je rezervisan za masterse u Madridu i Rimu. Ponovo, niko ne može ni da pretpostavi šta će Španija i Italija da odluče u narednim mesecima.

Rolan Garos (od 22. maja do 5. juna) sada definitivno otpada, kao i pripremni turniru za Vimbldon (od 27. juna do 10. jula) na kojem Đoković ne može da igra ako ne bude primio vakcinu. ATP je objavio kalendar samo za prvi deo sezone, međutim, ako uslovi za igranje ostanu kao što su sada, Novak će i od jula imati limitiran broj turnira na kojima će moći da igra.

NADAL JE U PREDNOSTI



Špancu je sada otvoren put do rekordnog 21. grend slema. Naravno, Rafi Nadalu to niko ne garantuje u konkurenciji Medvedeva, Zvereva i drugih mladih igrača, ali će bar imati priliku da uđe u tenisku istoriju. Ako ne u Australiji, onda na Rolan Garosu, Vimbldonu, US Openu, pa ponovo u Melburnu 2023....

- Pomalo sam umoran od te teme. Kada je dobio prvo suđenje, rekao sam da je pravda progovorila. Juče je odluka bila drugačija. Nikada neću biti protiv onoga što pravda kaže - rekao je Nadal nakon što je Novak izbačen sa Australijan opena.

GUBITAK PRVOG MESTA



Novak bez trona može da ostane već za desetak dana, odnosno po završetku Australijan opena. Pošto ne igra, izgubiće 2.000 bodova, tako da će 31. januara imati 9.015 bodova. Medvedev u Melburnu može da stigne do ukupno 10.925 bodova, a do broja 1 može i Zverev - ako Nemac osvoji trofej imaće 9.250 bodova.

Ako u narednim mesecima ne bude igrao, pad će biti neminovan jer će ga Rolan Garos i Vimbldnon koštati ukupno 4.000 bodova. Đoković bi tako već sredinom godine ispao iz top 5, a 2022. bi sigurno završio slabije plasiran od desetog mesta.

GUBITAK SPONZORA



Novak je od pojavljivanja na teniskom terenu postao magnet za sponzore, od kojih sada zarađuje više od 30 miliona dolara godišnje. I dalje ima čvrste ugovore za kompanijama koje reklamira, međutim pitanje je kako će da reaguju ako Đoković ne bude igrao na najvećim turnirima.

Takođe, sponzorima je važna i slika u javnosti koju ostavlja. Saga u Melburnu je sigurno uticala na Novakovu reputaciju. Francuski gigant "Lakost“ je već kontaktirao sa Đokovićem, od koga traži da objasni šta se dogodilo u Australiji kako bi se saradnja nastavila.

RUŠENJE IMIDŽA



Iako se Đoković nikada zvanično nije zalagao protiv vakcinacije, on je postao idol antivaksera. Takvo raspoloženje ne važi samo za Australiju, već se širi planetom. Svi su, na žalost, u trenutku zaboravili koliko je svima Novak pomagao na početku pandemije, novac koji je dao bolnicama u Italiji, kupovinu respiratora, podršku doktorima... Informacije se prenose u milisekundi i potrebno je 100 istina da se poništi jedna laž. Novakov imidž je na udaru i malo toga može sada da uradi kako bi ga odbranio.

Zato i ne čudi što je odlučio da se povuče iz javnosti i da ne daje izjave. Shvatio je da hoda po tankoj liniji i da je više onih koji bi mu “pomogli” da padne.

