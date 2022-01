FILMSKA PRIČA O TENISERKI! Branila Novaka, plakala sa Jelenom Dokić na terenu, i posle 63 pokušaja ušla u četvrtfinale GS!

Prelepa priča iz Melburna! Iskusna francuska teniserka Aliz Korne posle više od decenije pokušaja uspela je da se plasira u svoje prvo četvrtfinale Grend slema u karijeri, i to pobedom nad Simonom Halep 6:4, 3:6, 6:4, a suze na centralnom terenu Australijan opena su same počele da teku.

Korne je bila prva koja je branila Novaka Đokovića u sagi koja je nastala pre početka turnira naglasivši da se on uvek zalagao za tenisere i teniserke širom planete, a sada je, posle 63 pokušaja uspela da uđe među osam najboljih na jednom Grend slemu.

No dry eyes in the house 😭😭😭



This on-court interview between Alizé Cornet and Jelena Dokic is everything.