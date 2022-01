Ako Novak ovo uradi, udariće Vladi Australije najveći 'šamar': Advokat Toma Fila objašnjava i kako

Novak je borac i on treba da se bori i da sledeće godine dođe u Australiju i tamo pobedi, kaže Fila.

Poznati beogradski advokat Toma Fila, u intervjuju koji će sutra biti na portalu Telegraf.rs, dotakao se i famoznog Melburna i slučaja sa Novakom Đokovićem gde pojašnjava da teniser broj jedan u svetu ima mogućnost da tuži i da dobije Vladu Australije, ali da ga savetuje da to "ne radi već sledeće godine zaigra tenis i pokaže zašto je najbolji teniser svih vremena."

- Ukoliko bi tužio Vladu ja mislim da bi mogao da dobije slučaj. Međutim, tada bi mu bilo uskraćeno da dođe u Australiju. Da mogu savetova bih ga da to to ne radi. On je afirmisao srpski narod i sve je najlepše radio srpskom narodu igrajući tenis, a ne podnoseći tužbu. Novak je borac i da on treba da se bori i da će dođe naredne godine i da pobedi . To je najbolji šamar koji može da dobije politika Australije više nego nadoknada štete - kaže za Telegraf.rs Toma Fila.

Prema Australijskom zakonu u slučaju Đoković postoje dva dela te priče.

- Prvi deo je vezan za vizu i ono što je sudija pojedinac rekao da nije u pravu Vlada i da mu to poništi. I tada je Novak dobio i taj deo je podložan nadoknadi štete. Nad njim je izvršen jedan državni sadizam, držati čoveka kao da je doplivao u Australiju, a on je došao regularno. Za sve je važilo isto pravilo sem za Novaka jer je to bio politički proces. To je prvi deo i tu Đoković ima pravo za nadoknadu štete. U drugom delu ne vidim ja tu grešku advokata, kao što su pojedini govorili. Radi se o tome što po zakonima u Australiji ministar za imigracije ima pravo da uskrati vizu kome god hoće, ne mora da ima razlog. I zato su advokati tražili da odmah drugostepeni sud sudi - pojašnjava Fila i dodaje da je "ministar mogao prvog dana da kaže da uskraćuje vizu po zakonu koji vlada kod njih."

- Tada bi se Novak vratio kući. Međutim, on donosi u petak popodne računajući da u subotu i nedelju neće zasedati sud i u ponedeljak gotovo. Međutim, advokati su uspeli da sud zaseda. Ovaj sud je utvrđivao da li sud ima pravo da uskrati vizu ili ne. Kada su saznali da ima ovlašćenje priča je završena - pojašnjava Fila.

