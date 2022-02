ĐOKOVIĆEV BIOGRAF: Prema onome što može da se čuje iz Novakovog okruženja, on će se vakcinisati!

Danijel Mikš, čovek koji je napisao biografiju najboljeg tenisera sveta, najavio je tokom razgovora na jednoj televiziji u Austriji, da ima informacije da će se Novak Đoković vakcinisati.

"Djokovic is getting vaccinated, one hears from insiders"



It is quite possible that Djokovic will still be vaccinated against the corona virus after all. At least that's what Daniel Müksch thinks, who wrote a biography about the tennis ace.https://t.co/Bzx6RHHanf via @heute_at