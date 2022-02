ZVEREV DOBIO LOPTU U GLAVU: Gađali ga nakon meča, Nemac nije ostao šokiran! (VIDEO)

Nemački teniser Aleksandar Zverev izborio je plasman u finale turnira u Monpeljeu, pošto je u subotu u polufinalu ubedljivo savladao Mikaela Imera sa 2:0 u setovima (6:1, 6:3).

Zverev je na turniru više imao problema sa skupljačima loptica, nego sa protivnicima. Dva puta su ga gađali, jednom tokom meča, a drugi put nakon plasmana u polufinale turnira. Taj udarac bio je posebno neprijatan, jer je lako moglo da se dogodi da ga loptica pogodi u oko i ozbiljno povredi.

