'ŽELIM DA SE OVO ZAVRŠI' Ruskinja podelila fotku OBROKA koji danima dobija u Pekingu: Boli me stomak! (FOTO)

Ruska biatlonka Valerija Vasnjecova podelila je 3. februara na društvenim mrežama sliku veoma siromašnog oborka i objasnila da joj je to već danima i doručak i ručak i večera.

Kako je napisala, već danima dobija običnu testeninu, ugljenisano meso sa kostima, sos do pomorandže, a povrća uopšte nema.

"Boli me stomak, bleda sam i imam velike crne krugove oko očiju. Želim da se ovo završi. Svaki dan plačem. Mnogo sam umorna", napisala je Vasnjecova i još dodala:

"Izgubila sam na kilaži, vide mi se kosti. Ne mogu da jedem ništa drugo, ne znam ništa o svojim korona testovima", žalila se Ruskinja.

Russian athlete Valeria Vasnetsova posted this photo on Instagram.



She says that the same meal has been served at the Winter Olympics in Beijing for "breakfast, lunch, and dinner for five days already." pic.twitter.com/AspgWEqutb