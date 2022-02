Svetska šampionka SILOVANA POSLE OLIMPIJSKIH IGARA! Do detalja opisala jezivo iskustvo, sada RADI U PICERIJI da bi platila račune (FOTO)

Pomenuta klizačica je tri puta bila šampionka sveta, ali nikada nije osvojila medalju na ZOI.

Britanska klizačica Elis Kristi (31) obavestila je javnost da planira da se vrati iz penzije i da se takmiči na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine.

Kristi je u decembru prošle godine doživela povredu koja ju je odvojila od ZOI u Pekingu i tada je poručila da će "okačiti klizaljke o klin." U međuvremenu je počela da radi u piceriji kako bi platila račune, dok joj je plan da naredne četiri godine živi i trenira u inostranstvu pošto je već prodala svoj porodični dom u Britaniji.

Pomenuta klizačica je tri puta bila šampionka sveta, nikada nije osvojila medalju na ZOI, a u razgovoru za BBC je poručila, piše "Telegraf".

- Mislila sam da sam završila, ali kada sam pre neki dan gledala trku na 500 metara zaklela sam se da ću učiniti sve da se vratim. Moraću da idem u inostranstvo i trebaće mi vreme s obzirom na to da ću se samofinansirati. Al, definitivno ću se vratiti u formu - rekla je Kristi.

Inače, ona je u oktobru prošle godine izdala autobiografsku knjigu u kojoj je do detalja opisala horor koji je proživela 2010. godine kada je, po povratku sa ZOI u Vankuveru, silovana.

- Sećam se da sam bila sa saigračicom. Kupili smo piće i samo nakon nekoliko gutljaja mi je prišao jedan tip i krenuo da razgovara sa mnom. Nisam previše razmišljala i prihvatila sam razgovor. Zatim mi je ponudio piće. Rekla sam mu da već imam, ali on se vratio sa drugim i poručio: "Probaj ovo." Otpila sam nekoliko gutljaja, bila sam previše naivna. Nisam ni popila celo piće, ali sam osetila da se čudno osećam. Bilo je oko 22 sata i nisam želela da ostanem napolju osećajući se ovako - rekla je Kristi koja je izašla napolje da naruči taksi, ali je njen pratilac krenuo za njom i ugurao je u automobil:

- Bila sam čudno oštećena i moje telo nije funkcionisalo kako treba. Pokušala sam da pobegnem od njega, ali jednostavno nisam mogla koliko god da sam se trudila. Kad god bih pala na pod, on je trčao za mnom i vukao me. Na kraju me i ubacio u taksi. Sećam se kroz maglu da sam zamolila taksistu da nas ne vodi u kuću ovog tipa i da me vozi na moju adresu. U jednom trenutku smo zapravo bili blizu mesta gde sam živela i tada sam vrisnula: "Tamo, moramo da skrenemo tamo." Međutim, predator je ubedio taksistu da sam mu ja devojka i da sam samo pijana, te nas je odvezao u njegovu kuću.

Nastavila je Kristi svoju bolnu ispovest.

- Tada mi je bilo jasno da će seksualno da me zlostavlja i celo vreme sam mu vikala "ne." Ali, koliko god sam ja to govorila, on se sve više nameračio na mene. Moje telo nije bilo u stanju da se bori sa tim tipom, ruke su lebdele, nisam mogla da ustanem. Na kraju sam popustila i predala se.

Probudila se potom usred noći i otišla je što je brže mogla odatle, dok samo silovanje nije prijavila policiji.

- Nisam znala šta da radim. Definitivno nisam želela da kažem mami jer sam znala da će je to uznemiriti. Ja na kraju nisam silovamna kao što gledate u filmovima, nisam bila fizički povređena, ali sam primorana da imam seks protiv svoje volje.