GOSPODIN! O nekoliko detalja sa sinoćnjeg Novakovog meča DRUŠTVENE MREŽE BRUJE! Evo o čemu se radi! (VIDEO)

Ipak, ozbiljno je oznojio Đokovića i odigrao neke neverovatne poteze, što je Srbin znao da pozdravi.

Naime, Đoković je u više navrata aplaudirao na poene Musetija, toliko da ni njegova najveća navijačica nije uspela da prebroji koliko je puta tokom meča to uradio.

Ovo je pokazatelj kakav je sportista Đoković i koliko poštuje svoje rivale.

Sledeći mu je Karen Hačanov, koji je bio bolji od Aleksa de Minora.

Did anyone count how many times @DjokerNole applauded Musetti’s shots last night? Because he did it so many times that I lost count! 👏🏻@NovakFanClub @jelenadjokovic



📸: Getty Images pic.twitter.com/RkqLjI35JT