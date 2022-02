'VUČIĆ JE ZASLUŽIO DA MU SE ZAHVALIM!' Đoković o susretu sa predsednikom: Išao sam da to javno učinim, zato što me je podržao

"Otišao sam kod predsednika Srbije jer sam želeo da sa zahvalim čoveku koji je kao državnik stao iza mene, kao i premijerka", rekao je Đoković.

Novak Đoković na turniru u Dubaiju igra svoj prvi turnir posle dešavanja u Australiji, a tom prilikom je pričao i o svom susretu sa predsednikom Srbije, Aleksandarom Vučićem.

Taj sastanak je pokrenuo lavinu komentara.

- Svestan sam toga. Video sam da ljudi misle da ja sada podržavam predsednika i njegovu političku stranku u predizbornoj kampanji. Bilo je spekulacija na tu temu i osuda. U poslednjem periodu sam navikao na osude internacionalnih medija, a sada i domaćih. Ipak, narod je stao uz mene, hvala svim Srbima širom sveta. Video sam svu podršku, slušao sam snimke, ljude koji su me dočekali na aerodromu, poruke na kuli Beograda na vodi“, rekao je Đoković.

On je naglasio da je samo hteo da mu zahvali.



- Otišao sam kod predsednika Srbije jer sam želeo da sa zahvalim čoveku koji je kao državnik stao iza mene, kao i premijerka. Otišao sam kod njega kao građanin Srbije, kao sportista, kao neko ko je osetio tu podršku. Hteo sam da mu se zahvalim i to javno jer je on to zaslužio, kao i svi koji su stali iza mene, rekao je Novak.