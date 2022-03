OGLASIO SE ĐOKOVIĆ: 'Veoma teško vreme za mene!' Novak neće igrati na Indijan Velsu!

Novak je morao da se povuče sa Mastersa u Indijan Velsu, ali i Mastersa u Majamiju.

Nije vakcinisan, pa nije mogao da uđe u Sjedinjene Američke Države, a ponovo se nadao medicinskom izuzeću.

Povodom ove situacije, Novak se oglasio na društvenim mrežama.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊