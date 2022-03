Da će izgradnja veslačke staze na Sodrošu u Novom Sadu imati veliki potencijal ne samo za veslačke sportove, već i za sve građane ali i ukupan razvoj grada, potvrdila je u razgovoru za NS Uživo Dragana Saratlić iz Olimpijskog saveza Srbije.

Ona ističe da se još sedamdesetih godina prošlog veka javila ideja o pravljenju veslačke staze na prostoru rukavca Šodroš.

Nažalost protokom vremena i neadekvatnim održavanjem rukavca, on se zaparložio i zarastao, tako da mu je dužina skoro tri puta

-Od tada pa do danas ta ideja, nažalost nije zaživela. Do te lokacije se došlo pošto je nekada Šodroš ima gotovo potrebnu dužinu da se bez nekih većih ulaganja mogla postići ona koja je po međunarodnim standardima. Nažalost protokom vremena i neadekvatnim održavanjem rukavca, on se zaparložio i zarastao, tako da mu je dužina skoro tri puta manja – kaže ona.

Naša sagovornica podvlači da je pogrešna pretpostavka da će staza ugroziti prirodu i podseća da se najpoznatije regatne staze u svetu nalaze u zaštićenim rezervatima prirode. Jedan od najboljih primera je najpoznatija staza u Lucernu, kao i staze u našem najbližem okruženju Jarun, Bled i na kraju i sama Ada Ciganlija u Beogradu.

Povećan broj motornih čamaca i skutera na otvorenom Dunavu tokom leta i ne možemo da treniramo

-Pričati o tome koliko bi ovo značilo za vodene sportove je verujem nepotrebno. Pored činjenice da bi takav prostor omogućio vrhunske uslove za trening i organizaciju najvećih svetskih takmičenja u Novom Sadu, jedan od najbitnijih aspekata postojanja staze je i bezbednost sportista. Povećan broj motornih čamaca i skutera na otvorenom Dunavu, doveo nas je u poziciju da tokom letnjih meseci, kada je pik veslačke sezone, gotovo nismo u mogućnosti da treniramo na Dunavu. Održavana staza i njeno okruženje podrazumeva i jedan novi kvalitetan prostor za građane, kao što je to bilo koji prostor od već navedenih ističe ona.

Idealno mesto za očuvanje zdravlja dece

Naša poznata veslačica napominje da živimo u vremenu kada je sve više dece koja su prikovana za ekrane telefona i računara, te je ovakav prostor idealno mesto za očuvanje zdravlja dece.

-Trening na otvorenom se i u vreme pandemije pokazao kao najbezbednije mesto. Na naše veliko iznenađenje i radost, broj dece koja su dolazila da treniraju se značajno povećao, što ukazuje na to da su tu činjenicu prepoznali i roditelji i deca. Kvalitetni prostori za rekreaciju i sport, kao što su sportske hale, bazeni, biciklističke i veslačke staze uvek su samo benefit za građane, ali i za samu državu- poručuje ona.

Inače, Seratlićeva je Novosađanka, predsednica kluba “Danubius 1885”, sa tradicijom starom 100 godina. U svojoj takmičarskoj karijeri bila je član juniorske reprezentacije i višestruki prvak SFRJ, SRJ, Srbije i Vojvodine, i učesnik brojnih međunarodnih takmičenja.

Podsetimo, kao što je NS Uživo već pisao, svi klubovi iz Novog Sada, kao i predstavnici Kajakaškog i Veslačkog saveza jedinstveni su u oceni da će izgradnja staze na Šodrošu otvoriti monoge mogućnosti za dalji razvoj ovog sporta, ali i organizovanje međunarodnih takmičenja, a da će s druge strane građani dobiti lep sportsko rekreativni centar.