OPRAVDAO TITULU: Novak Đoković najbolji u doba korone!

Od početka pandemije, najveći procenat pobeda imao je upravo srpski as, čak 86%, nešto malo više od Rafaela Nadala (85,3) i Danila Medvedeva (80,5).

Nakon ove trojke, slede Aleksander Zverev (78,5), Andrej Rubljov (74,0), Kasper Rud (73,6), Karlos Alkaras (72,5), Janik Siner (72,3), Mateo Beretini (71,6) i Stefanos Cicipas (71,5).

Đoković je od marta 2020. do danas osvojio Australijan open, Rolan Garos, Vimbldon, Masterse u Sinsinatiju, Rimu, Parizu, kao i Beograd open.

The current ATP Top 20 players' match, win and % numbers since pandemic (August 2020 - present)



source: Tennis Abstract pic.twitter.com/8SDLBv8hoe