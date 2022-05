ĐOKOVIĆU JE NEOPHODNO DA OSTVARI JEDNU POBEDU U MADRIDU: Ako se to desi, nastavlja da piše istoriju tenisa!

Rival srpskog asa biće pobednik duela Gael Monfis - Karlos Himenes.

Inače, turnir u prestonici Španije bitan je za Novaka, kako bi zadržao prvo mesto na ATP listi. Za to mu je potrebno da se plasira u treće kolo turnira, odnosno da osvoji 90 bodova. U prevodu - samo jedna pobeda, jer je Đoković slobodan u prvom kolu.

