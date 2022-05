ĐOKOVIĆ I MAREJ ĆE PONOVO UKRSTITI REKETE: Zakazan teniski klasik

Marej je tako posle dva sata i 11 minuta igre izbacio favorizovanog Šapovalova i zakazao duel sa Novakom Đokovićem, prvi put posle pet godina.

Novak i Endi su se do sada sastali 36 puta, a prvi meč odigrali su davne 2006. godine i to upravo u Madridu.

Their 3⃣7⃣th clash will be in Madrid



This was the last 🇷🇸 @DjokerNole vs. 🇬🇧 @andy_murray at the #MMOPEN pic.twitter.com/oaFxmyRxJr