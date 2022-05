NOVAK ĐOKOVIĆ NA UDARU BILA GEJTSA: 'To je nesrećan izbor!'

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu Bil Gejts kritikovao je najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Gejtsu, koji je veliki promoter vakcinacije, smeta Novakov stav po tom pitanju.

Amerikanac je u opširnom intervjuu za Bi-Bi-Si govorio o ovoj temi.

Na pitanje šta misli o Đokovićevom odbijanju da primi vakcinu protiv kovida pozivajući se na pravo izbora, osnivač "Majkrosofta" je rekao:

- Ako ste vakcinisani to pomaže zajednici kojoj pripadate. Nisu savršeno sredstvo u sprečavanju infekcije, ali je značajno suzbijaju. Dakle, ako je neko zabrinut za svoje zdravlje do te mere da oseća da ne može da učestvuje u toj zaštiti zajednice, onda je to nesrećan izbor - rekao je Gejts.

Đoković je u januaru izbačen iz Australije i zabranjeno mu je učešće na Australijan openu jer nije bio vakcinisan.

- Ako je reč o osobi koja je pritom inspiracija mnogima, onda se takvo razmišljanje širi brže među bazom fanova i kao rezultat imamo manji nivo vakcinacije od onoga koji nam je potreban. Dakle, divim se Novaku na mnogo načina, ali bih voleo da njegovi stavovi o vakcinama nisu takvi - rekao je Gejts.