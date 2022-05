ĐOKOVIĆ SAZNAO IME SLEDEĆEG RIVALA: Nadalov dželat napravio podvig pa odmah ispao!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković od 20 časova i 30 minuta igra protiv Feliksa Ože-Alijasima poslednji četvrtfinalni meč Otvorenog prvenstva Italije u Rimu.

Poznato je s kim će se ukoliko pobedi Kanađanina boriti za plasman u finale. To neće biti Rafael Nadal, koji je juče poražen u osmini finala, ali neće biti ni teniser koji je eliminisao "El matadora".

Norvežanin Kasper Rud, peti nosilac u Rimu a trenutno deseti igrač na ATP listi, savladao je u dva seta Denisa Šapovalova koji očigledno nije imao snage posle teške borbe koju je u četvrtak imao protiv Nadala.

Konačnih 7:6(7), 7:5 govore da je bilo neizvesno, što potvrđuje i podatak da u prvom setu nije bilo brejka, a oba igrača su po jednom propustili priliku da oduzmu servis protivniku, Rud u trećem, Šapovalov u osmom gemu. U taj-brejku prvi je do set lopte stigao Kanađanin, ali izvukao se Rud i na kraju on poveo sa 1:0 iskorostivši drugu set-loptu.

U drugom setu je Šapovalov spasao dve brejk lopte, da bi na 5:4 on imao set-loptu, ali se Rud opet odbranio, stigao i do brejk lopte koju je iskoristio a zatim na svoj servis stigao do šestog gema i pobede.

Dakle, ukoliko Nole u večerašnjem meču savlada Ože-Alijasima, za plasman u finale, koji bi mu obezbedio prvo mesto na ATP listi sve do kraja Rolan Garosa, boriće se sa Rudom.

Bio bi to njihov treći meč na ATP turneji i repriza polufinala iz pretprošle godine, kada je Nole na putu do titule slavio protiv tada 34. igrača sveta sa 7:5, 6:3.

Prošle godine su igrali u grupi Završnog turnira a naš as je pobedio sa 7:6(4), 6:2.