ZVANIČNO! Doneta odluka: ATP udario na Vimbldon, potvrđena do sada neviđena kazna!

Vimbldon se našao na velikom udaru posle zabrane igračima iz Rusije i Belorusije da igraju na trećem grend slemu sezone i među igračima koji su javno kritikovali organizatore iz Londona bio je i Novak Đoković.

Naravno, tada se i ATP oglasio saopštenjem i nije podržao odluku Vimbldona, a sada je potvrđena drakonska kazna.

Bodovi se tako neće računati za ovogodišnji Vimbldon, ali nagrade ostaju iste u novčanom smislu.

Ovo je do sada neviđena kazna u svetu tenisa i Vimbldon će sada morati da plati ceh izbacivanja Rusa i Belorusa.

Novak Đoković brani titulu na Vimbldonu, to jest 2.000 bodova, zbog čega će izgubiti prvo mesto na ATP listi.

Vimbldon se igra od 27. juna do 10. jula.

ATP removes ranking points from #Wimbledon this year because of their ban of Russian and Belarusian players. pic.twitter.com/7WLmIt2jWM