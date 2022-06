OVAKO JE DANIL MEDVEDEV PROSLAVIO PRVO MESTO: Tužan prizor za navijače Novaka Đokovića! Rus dobio poseban poklon

Medvedev je prvo mesto dočekao na turniru u Haleu, gde je od domaćina dobio i prigodan poklon u vidu torte sa brojem jedan.

Ruski teniser je tako drugi put skinuo sa prvog mesta Novaka Đokovića. Prvi put se to desilo u februaru, ali se tada nije duže zadržao. Po svemu sudeći sada će to biti duži period.

Novak Đoković je na prvom mestu proveo 373 nedelje, a sada je treći na listi iza Medvedeva i Aleksandra Zvereva.

Welcome! 🤩 World number one @medwed33 officially welcomed by tournament director Ralf Weber 🥳🍹#TWO22 #TWO #TERRAWORTMANNOPEN22 #tennis #ATP #ATP500 #ATPTour #grass #HalleWestfalen

📸 TERRA WORTMANN OPEN/HalleWestfalen pic.twitter.com/Sp4XlKlZSd