'VOLIM ĐOKOVIĆA SVIM SRCEM!' Rumunka OBOŽAVA Srbe: Igrati protiv Novaka bilo bi ostvarenje SNA! (FOTO)

Rumunska teniserka Andrea Prisikariu nikad nije krila privrženost srpskom narodu i sportistima.

Od svih srpskih sportista posebno voli Novaka Đokovića.

"Više puta sam to već rekla, volim Novaka Đokovića svim srcem. Inspiriše me svakodnevno. On je moj šampion, moj broj jedan. Odrasla sam gledajući ga. On je živa legenda. Nemam reči kojima bih ga opisala, osim da kažem da ga volim i da je najbolji. U našem sportu su tu i Rafael Nadal i Rodžer Federer koji su šampioni i legende, ali za mene je Novak ispred svih. Zbog načina na koji zabavlja i povezuje se sa publikom. Za mene je to nešto jedinstveno i moju podršku će uvek imati, čak iako to ne zna ili me ne poznaje" , rekla je Rumunka za "Novosti"



Iako je Đoković trenutno tek treći na rang listi, Prisikariju ne sumnja u njega

"Prvo, on nije otišao sa vrha. Još uvek je na vrhu, to ne smemo da zaboravimo. Sve ono što mu se dešavalo u proteklih nekoliko meseci pokazuje koliko je jak. Posebno dešavanja u Australiji i gubitak bodova sa Vimbldona. Nije bitno da li je na ATP listi broj jedan, jer on jeste svetski broj jedan za sve nas koji ga podržavamo. Ja verujem da će se sto posto vratiti na vrh, u to ne sumnjam, samo treba da bude dovoljno jak da prevaziđe mržnju pojedinih ljudi, uverena sam da će u tome uspeti i da će osvojiti još mnogo grend slem trofeja, ispisaće još mnogo stranica istorije, takav je Nole, u to nema sumnje"

Velika žerlja joj je da odiigra egzibicioni meč protiv Đokovića.

"Definitivno bih uživala da igram protiv Novaka, to bi bilo ostvarenje sna. Posebno ako bismo igrali u Srbiji", nada se Prisikariu

Prisikariu se divi i drugim srpskim sportistima.

"Volim Viktora Troickog, bio je odličan igrač. Drago mi je što je postao trener, o njemu sam čula dosta lepih stvari. Tipsarević takođe cenim, Anu Ivanović svi volimo, naravno. Bila je broj jedan, pravi šampion. Uvek sam volela njenu igru. Posebno bih pomenula moje drugare iz kajak kanu sporta, jako ih cenim. Ne zaboravimo i košarkaša Stevana Jelovca, Preminuo je u 32. godini, bio je to veliki gubitak za sport, bio je pravi borac", objasnila je Rumunka

