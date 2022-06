NOLE OPET U PROBLEMU! Sve manje šanse za US open - Amerikanci NEĆE TRAŽITI IZUZEĆE OD VAKCINACIJE ZA SRBINA

Srpski teniser Novak Đoković neće dobiti izuzeće od vakcinacije za ovogodišnji US Open, objavio je američki Njujork Tajms.

Naime, u tekstu pomenutog lista potvrđeno je da Đoković u ovom trenutku nema pravo ulaska u Sjedinjene Američke Države zbog toga što nije vakcinisan.

Kako se dalje navodi, Đoković se posmatra kao nevakcinisani stranac te mu nije dozvoljen ulazak u SAD, što bi moglo da se zaobiđe posebnim izuzećem.

The latest from the US Open on Djokovic from my overnight piece: He is not able to enter USA at this stage. The USTA will not seek an exemption. Will follow government policy, which could, of course, change by late August.https://t.co/eCcUXXycIi pic.twitter.com/TGlwEGeuNW