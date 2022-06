EVO KAKO ĆE NOVAK IZGLEDATI NA VIMBLDONU! Otkriveno u kakvoj će opremi napasti trofej u Londonu! (FOTO)

Treći Grend Slem u sezoni startuje 27. juna, a srpski teniser će na ovom takmičenju biti prvi nosilac.

Pozanto je i u kakvoj će opremi nastupati, pošto je njegov sponzor izbacio fotografije majice i šortsa.

The grasscourts of London await @Djokernole - playing in the #COURTFFNovak. 🎾👟 #LiveUplifted #ASICSTennis #Tennis #ASICS pic.twitter.com/0Grjre5t6s