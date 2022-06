Tužne vesti: Velika teniska zvezda odustala od Vimbldona

Japanska teniserka Naomi Osaka neće učestvovati na ovogodišnjem Vimbldonu.

Četvorostruka grend slem šampionka je rešila da propusti nezvanično prvenstvo sveta u tenisu, a razlog je njeno zdravstveno stanje.

Naomi Osaka out of Wimbledon. Not too surprising, but still sad. Hoping she can comeback healthy for her favorite part of the season…