BEOGRAD CENTAR EVROPE! POČINJE PRVENSTVO U KAJAKU! Iz 33 zemlje stiže 900 takmičara, a srpski reprezentativci već imaju REPUTACIJU NAJBOLJIH!

Beograd od 23. do 26. juna postaje centar Evrope! Naime, srpska prestonica ugostiće više od 850 takmičara iz 33 zemlje sveta, a povod je - Evropsko prvenstvo za juniore i seniore do 23 godine u kajak kanu sprintu. Domaćin prvenstva je Kajaški savez Srbije, a takmičenje se ogranizuje na regatnoj stazi Savskog jezera na Adi Ciganliji.

Kajakaši će se nadmetati u dve kategorije: juniori (uzrasta od 15 do 18 godina) i mlađi seniori (uzrasta od 19 do 23 godine), a srpska ekipa već ima reputaciju favorita i to nije bez razloga. Naime, 2017. godine, kada je Beograd poslednji put bio domaćin, reprezentacija je osvojila rekordnih devet medalja – najviše u istoriji kajaka.

Prema procenama stručnog štaba, reprezentacija Srbije na ovom takmičenju može osvojiti između tri i pet medalja, a takmičiće se 30 naših sportista (19 muškaraca, 11 devojaka i stručni štab koji čini devet trenera), u 27 disciplina.

Regatni cenar na Adi Ciganliji zatvara se u ponedeljak 20. juna, već narednog dana očekuje se dolazak reprezentacija, a onda i start takmičenja 23. juna.

Evropsko prvenstvo organizuju Vlada Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta i Grad Beograd, pod pokroviteljstvom JP Ada Ciganlija.

