U okviru emisije "Otvoreni studio sa Nemanjom Velikićem" koja se emituje na kanalu TV Vesti, domaćin iste, ugostio je uspešne kajakaše Srbije koji su najavili "Evropsko prvenstvo u kajaku" koje će se u Beogradu održati od 23. do 26. juna.

Naime, srpska prestonica ugostiće više od 850 takmičara iz 33 zemlje sveta, a povod je - Evropsko prvenstvo za juniore i seniore do 23 godine u kajak kanu sprintu. Domaćin prvenstva je Kajaški savez Srbije, a takmičenje se ogranizuje na regatnoj stazi Savskog jezera na Adi Ciganliji.

Kajakaši će se nadmetati u dve kategorije: juniori (uzrasta od 15 do 18 godina) i mlađi seniori (uzrasta od 19 do 23 godine), a srpska ekipa već ima reputaciju favorita i to nije bez razloga. Naime, 2017. godine, kada je Beograd poslednji put bio domaćin, reprezentacija je osvojila rekordnih devet medalja – najviše u istoriji kajaka.

Prema procenama stručnog štaba, reprezentacija Srbije na ovom takmičenju može osvojiti između tri i pet medalja, a takmičiće se 30 naših sportista (19 muškaraca, 11 devojaka i stručni štab koji čini devet trenera), u 27 disciplina.

Regatni cenar na Adi Ciganliji zatvara se u ponedeljak 20. juna, već narednog dana očekuje se dolazak reprezentacija, a onda i start takmičenja 23. juna.

Evropsko prvenstvo organizuju Vlada Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta i Grad Beograd, pod pokroviteljstvom JP Ada Ciganlija.

Slaviša Stajović sportski direktor Kajakaškog saveza Srbije, kao i direktor takmičenja ističe da je u pitanju jedan lep događaj, a Srbija je, kako kaže, već imala priliku da bude domaćin ovako velikih takmičenja.

- Ekipe su već krenule da pristižu, takmičiće se i takmičari koji su učestvovali na Olimpijskim igrama. Postoje dve starosne kategorije, juniori i seniori - priča Stajović.

Stajović kaže da se nada da će Srbija na ovom prvenstvu osvojiti najmanje pet medalja.

Kajakašica Marija Dostanić ima 23 godine, što je granica za takmičenje u ovoj disciplini, te joj je, kako kaže ovo posebno drago takimičenje.

- Pokušaću da potvrdim rezultat. Kada je bila meni poslednja godina za juniore, bila sam prvak Evrope, i pokušaću da i ove godine postignem dobar uspeh. Velika mi je čast što smo domaćini - navela je ona.

Prošle godine je postigla nejveći uspeh u karijeri, kada je osvojila srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, istakla je Dostanić.

Ukupno imam sedam medalja - rekla je Dostanić.

- Prošle godine sam bila osma na prvenstvu sveta na takmičenju u dvosedu - dodala je je ona.

Kajakaš Bojan Zdjelar naveo je da se do sada nijednom nije oprobao u vožnji kanua, jer je, kako kaže, kajak njegova najveća strast.

- Moj put je bio trnovit i dug. Na tom putu sam ostvario velike uspehe. Prošla godina je bila uspešna, kada sam učestvovao na Olimpijskim igrama u Tokiju, bio sam i šampion sveta u svojoj konkurenciji... Ovo takmičenje je naš najveći fokus, za to smo se spremali od oktobra, i imamo želju da se pokažemo u najboljem svetlu - priča Zdjelar.

