ODRŽAN ŽREB ZA VIMBLDON: Novak saznao rivale na putu ka odbrani trofeja! 'Čudo od deteta' ga vreba u četvrtfinalu (FOTO)

Pred najboljim srpskim teniserom neće biti mnogo lakih izazova.

Prvi protivnik Novaku Đokoviću ka odbrani titule na Vimbldonu biće Son-Vu Kvon iz Južne Koreje, trenutno 75. teniser planete.

U narednoj rundi čeka ga Tanasi Kokinakis ili Kamil Majhšak.

Novak Đoković je na ovogodišnjem turniru postavljen za prvog nosioca, pošto su organizatori zabranili nastup ruskim i beloruskim teniserima, što uključuje i prvog igrača sveta Danila Medvedeva, dok je drugi igrač na ATP listi Nemac Aleksander Zverev povređen.

Gentlemen's Singles - Projected Quarter-finals



Djokovic vs Alcaraz

Ruud vs Hurkacz



Berrettini vs Tsitsipas

Auger-Aliassime vs Nadal#Wimbledon