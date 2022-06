OVO SE ČEKALO: Nole pobedio, ali se i dosta namučio! Težak početak Vimbldona za našeg asa!

Srpski as pobedio je Kvona iz Južne Koreje posle velike borbe sa 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

Moraće mnogo, ali baš mnogo bolje srpski as ako želi da odbrani titulu na gren slemu u Londonu. Ovo nije nivo igre na kakav smo navikli od Noleta. Servis nije funkcionisao na potrebnom nivou. Ogroman broj neiznuđenih grešaka baš brine... Nadamo se da je ovo bio samo jedan nešto slabiji dan za Đokovića i da će već od drugog kola sve doći na prepoznatljiv nivo.

Prvi meč na Centralnom terenu u 2022. godini odigrao se u teškim uslovima, jer je krov bio zatvoren zbog provale oblaka u Londonu. Ogromna sparina uticala je da jedna navijačica kolabira u sred meča. To je donelo prekid od 5-6 minuta.

Što se tiče same Novakove igre, ni u jednom setu ona nije bila na očekivanom nivou. Korejac je, pak, prikazao verovatno i najbolji tenis u karijeri. U drugom kolu Nole igra protiv boljeg iz meča Kokinakis - Majržah.

TOK MEČA:

4. SET

5:4 - Kvon je produžio meč bar za još jedan gem. Đoković ima priliku da na sopstevni servis reši meč i ode u drugo kolo.

5:3 - Jednu seriju Kvon još uvek nije prekinuo. Nole je vezao čak 15 poena na svoj servis, od brejk lopte 81. igrača sveta dobio je svaki poen kada je servirao.

4:3 - Prekida Južnokorejac seriju Đokovića. Ipak, svestan je da zaostaje za rivalom i moraće da vrati brejk ukoliko želi da produži meč.

4:2 - Treći vezani gem i niz od 12 poena zaredom za srpskog tenisra. Definitivno je šestostruki osvajač Vimbldona u ključnim momentima podigao nivo igre.

3:2 - Brejk sa nulom i serija od osam vezanih poena. Sada Nole drži sve u svojim rukama i drugo kolo je veoma blizu.

2:2 - Ovako lakih gemova je mnogo više bilo potrebno tokom meča. Đoković je odlično servirao, nije se mnogo potrošio i možda je prava prilika da u narednom napadne servis Kvona.

1:2 - Furiozan gem Kvona - sa nulom. Za sada Korejac bolje izgleda u četvrtom setu. No, ovo je tek početak i Novak će sigurno pokušati što pre da ugrozi protivnika.

1:1 - Spasao je čak tri brejk lopte Đoković, ali onda je pokazao majstorstvo. Na fanstastičan način je lobovao rivala i to je definitivno najlepši poen dosadašnjeg toka meča.

0:1 - Velika prilika je propuštena da se brejkom počne treći set. Ipak, Kvon je uspeo da nađe način da se izvuče i dobije uvodno gem u nadamo se poslednjem setu na ovom susretu.

3. SET

6:3 - Dobro je! Uspeo je Nole da vrati prednost i sada je na korak od plasmana u drugo kolo Vimbldona. Desetim asom je okončao treći set.

5:3 - Ovo se čekalo. Došao je Đoković do brejka. Služio je ritern, loptice su bile duboke i Korejac je morao da kapitulira. Srbin u narednom gemu servira za set.

4:3 - Teško ide za Noleta na ovom meču, no konstatno je u prednosti u trećem setu. Rival je taj koji juri prednost, ali to mu do sada nije predstavljalo problem.

3:3 - Ne pada Korejac. Ima više vinera i manje grešaka Kvon i njegov nivo tenisa je izuzetno visok. Malo ko je očekivao da će igrati ovako dobro.

3:2 - Au kako je Nole spasao brejk loptu. Odservirao je veoma jako i riskantno drugi servis i to mu je na kraju omogućilo da dobije gem i ponovo vrati prednost na svoju stranu.

2:2 - Tenis kao u transu igra momak iz Južne Koreje. Udara iz sve snage i prolazi. Za sada u drugom setu nema prilika za brejk.

2:1 - Ipsravio se šampionski. Dva prelepa voleja je odigrao u ovom gemu, uz jedan forehnd viner. To je bilo dovoljno da se dobije gem.

1:1 - Kakvu priliku je propustio Đoković da dođe do brejka. Imao je dva lagana smeča da pretvori u poen. Prvi je Kvon vratio, a drugi je završio iz granica terena. Nesvojstvene greške za jednog od najboljih u istoriji ove igre.

1:0 - Uspešno se osvajač 20 grend slem titula oporavio od neočekivanog gubitka seta i bez mnogo problema je dobio uvodni gem u trećem. Inače, servis se nešto što pravi dosta problema trećem reketu sveta na ovom susretu.

2. SET:

3:6 - 3:6 - GEM, SET! Uzima Kvon drugi set, Novak je stigao do 0:30, ali nije mogao više...

3:5 - Nije se mnogo Korejac trudio da zapreti rivalu. Novak je dobio ekspresno gem sa nulom i sada mora da igra na sve ili ništa kako bi ovaj set bio produžen.

2:5 - Ne pada Kvon u drugom setu. Novak je pao nakon proklizavanja tokom jednog poena, no na sreću nikakvih problema nije bilo. Đoković će ako dobije svoj servis gem imati samo još jedno šansu da vrati brejk u ovom delu susreta.

2:4 - Dobro je da je Srbin prekinuo seriju rival i smanjio je prednost. Opet je servis taj koji je malo bolje služio nego u prethodnom periodu. Ostaje još da se vrati brejk.

1:4 - Ima Novak za čim da žali u ovom gemu. Imao je Nole čak tri brejk prilike, ali nije uspeo da iskoristi nijednu i Kvon je uspeo da potvrdi brejku i sada ga dva gema dele od izjednačenja.

1:3 - Užasan gem Đokovića. Sunvu sa nulom dolazi do brejka i ovo je ponavlja se prvi set. Momak iz Južne Koreje ima istu prednost kao i na startu duela.

1:2 - Neda za sada Kvon rivalu da dođe do brejk prilika. Dobio je dva laka gema i opet je on taj koji ima prednost u drugom delu meča. Ipak, samo se čeka kada će Đoković ubaciti u brzinu više i doći do prilika da oduzme servis 81. na ATP listi.

1:1 - Mnogo je lakše kada služi servis. Novaku do sada nije radio najbolje, no čini se da se popravlja i taj segment.

Prekinut meč, lekari hitno intervenišu! Nekome je pozlio na tribinama iza Kvonovih leđa i meč je morao da bude prekinut dok doktori pomažu toj osobi.

0:1 - Uspeo je Kvon da prekine seriju Srbina od pet vezanih gemova, ali kakav je poen odgrao Srbin. Korejanac je skratio loptu, Nole je to stigao i milimetarski precizno je poslao u polje rivala. Ipak, to je bilo sve od aktuelnog šampion Vimbldona u uvodnom gemu drugog segmenta.

1. SET:

6:3 - Đoković dobio prvi set!

5:3 - Još jedan gem za Đokovića, četvrti zaredom! Brejk za Novaka, Kvon nesiguran.

4:3 - Konačno jedan lak servis gem za Đokovića.

3:3 - To je to. Dodao je Novak malo gas i vratio izgubljeno. Sada se kreće ispočetka i sve je u rukama trećeg reketa planete.

2:3 - Smanjio je Đoković prednost protivnika. Opet je dobrim servisima rešio gem. Već je stigao do pet asova. Ipak, mora da pronađe način da vrati brejk.

1:3 - Ekspresno Kvon stiže do potvrde brejka. Dozvolio je rivalu samo jedan poen i to tako što je loptu poslao u mrežu. Za sada je Novak u grču i što pre mora da se probudi ili će za prvi set biti kasno.

1:2 - Nije dobro. Napravio je brejk momak iz Južne Koreje. Opustio je ruku i zabeležio dva neverovatna forhend vinera što mu je omogućilo da oduzme seris prvom nosiocu. No, sada mora da potvrdi stečenu prednost.

1:1 - Baš kao i Novak i Kvon nije tako lako dobio gem. Igralo i sada na razliku, Srbin je imao 15:30, no do brejka nije mogao. Ipak, doći će i ta prilika, s obzirom na to da 81. igraču sveta servis nije toliko jako oružje.

1:0 - Nole je dobrim servisima uspeo da se izbori sa borbenim Južnokorejcem. Kvon je došao do izjednačenja, ali je Nole potom vezao dva uzastopna poena.

Uoči meča:

Srpski as je na trećem grend slemu postavljen za prvog nosioca i mnogi ga vide kao glavnog favorita da sedmi put, a četvrti uzastopno osvoji trofej u Londonu.

Prva prepreka Novaku ne bi trebala da predstavlja problem. Kvon (81. na ATP listi) je pre Vimbldona odigrao dva meča na travi i oba je izgubio. On i Đoković su se do sada sastali samo jendom. Bilo je to prošle godine u Beogradu kada je treći reket planete slavio sa ubedljivih 6:1, 6:3.

Sigurno da osvajaču 20 grend slem titula u prilog ide i to što momak iz Južne Koreje nema servis kao moćno oružje, pa bi Nole iz riterna mogao da mu napravi mnogo problema.

Kvon je u lošoj formi stigao na terene Ol Ingland klaba. U poslednjih sedam mečeva pobedio je samo Aljaža Bedenea, dok su sve ostalo bili porazi.

Pobednik ovog susreta u drugom kolu igraće protiv boljeg iz meča Tanasi Kokinakis (Australija) - Kamil Majhržak (Poljska).