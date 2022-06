OPŠTA PANIKA! NADAL LETI SA VIMBLDONA?! Španac trenirao i lupao selfije na Centralnom terenu sa ZARAŽENIM Beretinijem

Korona pravi haos na Vimbldonu! Posle hrvatskog tenisera Marina Čilića i pozitivan na koronu je i jedan od najvećih favorita za osvajanje turnira - Italijan Mateo Beretini.

Beretini je danas obavestio javnost da je prinuđen a se povuče sa turnira jer je pozitivan na virus.

"Imam simptome gripa i izolovan sam već nekoliko dana. Uprkos tome što simptomi nisu bili ozbiljniji, odlučio sam da se ponovo testiram ovog jutra i zaštitim zdravlje i sigurnost svih učesnika", rekao je Beretini.

Pre nego što je otišao u izolaciju Italijan je trenirao sa najboljim španskim teniserom Rafaelom Nadalom. Mateo je bio sa Špancem na Centralnom terenu, ćaskao je prijateljski sa njim, pravio selfije, rukovao se i tako i njega ugrozio!

Engleski mediji su brže bolje potrčali da objave da je Novak pre nekoliko dana trenirao sa Čilićem i da bi mogao da napusti turnir ako se pokaže da je pozitivan na virus, a sada kada je njihov miljenk ugrožen takvih nagađanja nema.

Još uvek nije poznato da li se Nadal testirao i kakav je rezultat. Španac bi trebalo danas da izađe na teren i odigra meč prvog kola protiv Franciska Serundola. Taj duel bi trebalo da počne oko 16 časova na Centralnom terenu.

In a Wimbledon first, Rafael Nadal and Matteo Berrettini are training on Centre Court as they break in the court before the start of play. pic.twitter.com/3GJYeGZLcN